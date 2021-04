Jutrzenka Giebułtów - Przeciszovia Przeciszów. IV liga, 2013. Strzelec dwóch goli był potem trenerem w Legii ZDJĘCIA boch

Jutrzenka Giebułtów - Przeciszovia Przeciszów. Taki mecz odbył się 25 maja 2013 roku. Dla Jutrzenki był to pierwszy sezon w IV lidze, dla Przeciszovii trzeci, a zarazem ostatni. Spotkanie zakończyło się zwycięstwem gospodarzy 4:0. A to zero w wyniku jest o tyle warte podkreślenia, że bramkarzem giebułtowian był... obrońca Łukasz Kowalczyk. – Czarnecki żenił się w Rzeszowie, Mucha zachorował. Musieliśmy więc „wymyślić" bramkarza – uśmiechał się trener Jan Cyniewski.