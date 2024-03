Juvenia Kraków sensacyjnie przegrała w Gdyni. Nieudany początek wiosny

W meczu nie brakowało kontrowersji związanych z decyzjami sędziowskimi, jednak "Smoki" mogą mieć pretensje przede wszystkim do siebie za słabą postawę w pierwszej części meczu.

Pierwsza część spotkania w Gdyni zdecydowanie nie ułożyła się po myśli krakowian. Już w 2 minucie, gdynianie związali maul autowy. Krakowianie odskoczyli, by wymusić blok, ale była to zła decyzja, bo z piłką na pole punktowe przedarł się Kewin Bracik. W kolejnych 20 minutach przewaga terytorialna była po stronie Juvenii, ale obrona gospodarzy stała twardo i każdy atak rozbijał się o mur defensywy. Co więcej Arka wykorzystała rzut karny, a po żółtej kartce dla Marcina Morusa, grając w przewadze posłała na pole punktowe Gabriela Sipapate. Dawid Banaszek podwyższył i było już 15:0.

Wydawało się, że Juvenia wróci do gry, bo Oderich Mouton zdobył pierwsze przyłożenie, ale po interwencji sędziego bocznego nie zostało ono uznane. Chwilę później, gdy Sandro Papunaszwili wyprowadził cios na głowę Michała Jurczyńskiego, sędzia główny, po konsultacji z bocznymi ukarał kartką Jurczyńskiego i nieobecnego przy zajściu Zvikomborero Chirume. Jakby tego było mało, w końcówce pierwszej połowy Kewin Bracik wpadł na pole punktowe i choć został wcześniej wyraźnie wypchnięty w aut, punkty zostały uznane i Arka prowadziła do przerwy 22:0.