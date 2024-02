Kajakarstwo. Klaudia Zwolińska, sądecka nadzieja olimpijska szlifuje formę w Nowej Zelandii. Komentarz prezesa Popieli

- Pobyt Klaudii w tym miejscu jest formą przygotowań, które ustaliliśmy z trenerami. Przychyliło się do tego Ministerstwo Sportu i Turystyki. Klaudia realizuje przygotowania tak, jak jej się marzyło. A my się z tego bardzo cieszymy – przyznaje w rozmowie z „Gazetą Krakowską” prezes Startu Bogusław Popiela.

- Dwukrotnie weszła do finału, jej dyspozycja jest dobra, a co do formy to na tę przyjdzie czas. Na pewno Klaudia ma prawidłowy tok przygotowań w kontekście igrzysk. Rywalki są na takim samym etapie, nikt nie odpuszcza, nic dodać nic ująć, wszystko przebiega bez zakłóceń – uśmiecha się prezes Popiela.

Letnie Igrzyska Olimpijskie w Paryżu rozpoczną się 26 lipca i potrwają do 11 sierpnia. Przez ekspertów Klaudia Zwolińska jest wskazywana jako nasza nadzieja na olimpijski krążek. Na letnich igrzyskach olimpijskich w Tokio zajęła 5. miejsce w slalomie K-1.

- W sporcie nikt nic nie daje na zawsze. Można zdobyć medal, a za chwilę nie wejść do finału. My wierzymy w olimpijski krążek dla Klaudii, ale żeby nie było – nie robimy jej stresu, nie nakładamy presji. Niech po prostu robi swoje i trenuje – podsumowuje przedstawiciel nowosądeckiego klubu.