Były gałęzie, jest… gruz. Kłopotliwy przystanek w Limanowej. Właścicielka gruntu, na którym stoi, walczy

Już w tamtym roku limanowianka w ramach protestu zabezpieczyła wiatę przystankową żółtą taśmą i wywiesiła tabliczkę z napisem „teren prywatny wstęp wzbroniony”. Z kolei w piątek 19 stycznia miało dojść do awantury z pracownikami Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, którzy bez jej zgody i wiedzy postanowili usunąć gałęzie z wiaty. Te ustawiła tam nasza rozmówczyni, która nadal walczy o sprawiedliwość. To nie koniec. Obecnie przystanek „zdobi” gruz.

Wracamy do sprawy niefortunnego przystanku autobusowego znajdującego się na ul. Tarnowskiej w Limanowej. Jak już informowaliśmy, Miasto postawiło go na… prywatnej działce, a właścicielka gruntu nie…

- Ponowiliśmy ją. Wcześniej prowadziliśmy rozmowy. Mamy sygnał, że gdy otrzyma ona pismo, będzie się do nas odzywać. Liczymy się też jednak z tym, że sprawa może trafić do sądu, ale nie ukrywamy, że te roszczenia są wygórowane, wartość działki jest bowiem niższa – powiedział nam przedstawiciel Urzędu Miasta w Limanowej.

- W czasie ustawiania wiaty wiedzieliśmy o tym, że będzie ona częściowo na terenie prywatnym. Było to wcześniej ustalone z ówczesnym właścicielem i sprawa zakupu terenu miała być uregulowana w terminie późniejszym – wyjaśniał burmistrz. Niestety właściciel terenu zmarł, co spowodowało szereg komplikacji.

Co ciekawe pasażerowie komunikacji miejskiej w Limanowej mimo utrudnień widocznych gołym okiem, nadal korzystają z feralnego przystanku, mimo że jak uważa bohaterka tego tekstu, cały chodnik należy do niej. Jak zauważa limanowianka, poprzedni przystanek był oddalony od obecnej lokalizacji o ok. 100 metrów i właściwie ciężko domyślić się skąd Miasto wpadło na pomysł, by postawić nową wiatę akurat w tym miejscu.