Kamil Sadłocha (Re-Plast Unia Oświęcim) : - Od początku czuliśmy moc płynącą od kibiców i to nam pomagało w meczu z Cracovią. WIDEO Jerzy Zaborski

Re-Plast Unia Oświęcim dzięki wygranej we własnej hali nad Comarch Cracovią (5:2) przejęła inicjatywę w małopolskim ćwierćfinale hokejowym. Oświęcimianom do awansu do strefy medalowej potrzebna jeszcze tylko jednego zwycięstwa. W trudnym meczu, kibice okazali się dla zawodników wielkim wsparciem.