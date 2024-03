Kandydat na radnego pobity? Policja potwierdza, wójt nie wierzy, poszkodowany w szpitalu

- Na temat tej sprawy wiem tyle, co na ten temat jako pierwsza napisała redakcja (Sądeczanin.info – przyp. red.) zatrudniająca mojego wyborczego konkurenta, która – jak wynika z zapytań przesyłanych z nieznanych powodów do urzędu - najwyraźniej chce temat kontynuować. Od wyjaśnienia zgłoszenia napaści dokonanego przez prywatną osobę jest natomiast policja. Wierzę, że uda jej się ustalić okoliczności zdarzenia. Mam też nadzieję, że policja zidentyfikuje autora dokonanych w tym kontekście wpisów na anonimowym koncie na Facebooku, zawierających oszczercze, insynuacyjne treści pod adresem gminy. Zostało złożone w tej sprawie doniesie do organów ścigania – przekazał nam.

We wtorek 5 marca Zbigniew Bulanda ok. godz. 17 przejeżdżał akurat przez Miłkową (w tej miejscowości startuje w wyborach), wraz z synami i pracownikiem swojej firmy, gdy zatrzymał go jeden z obecnych radnych, sołtys Alojzy Janusz. Między mężczyznami miało dojść do ożywionej dyskusji, ale na pożegnanie mieli sobie uścisnąć dłonie.

- Mam swoje podejrzenia odnośnie pobicia. Wcześniej dostałem groźbę od sołtysa, mam na to trzech świadków, ale na końcu podaliśmy sobie ręce. Pamiętam, że na pożegnanie powiedział mi, że jeśli chcę kandydować, to mogę, ale tak jakoś dziwnie się przy tym uśmiechał – wspomina Pan Zbigniew, z którym udało nam się porozmawiać gdy akurat przebywał w szpitalu.

Następnie ok. godz. 21 już po zakończeniu spotkania komitetu wyborczego Bulanda wyjechał z Korzennej kierując się na Miłkową. To wtedy miał zauważyć, że ktoś go śledzi. Zaskoczony zdecydował się na powrót do Korzennej. - Zdziwiliśmy się, że do nas wraca. Wyglądał na przestraszonego. Powiedział nam, że ktoś go chyba śledzi, bo jak on zwalniał czy skręcał, to samochód jadący za nim też. Nie za bardzo uwierzyliśmy w taki obrót spraw, bo takie rzeczy zdarzają się przecież głównie w filmach i to tych sensacyjnych – mówi nam Rafał Gajewski.