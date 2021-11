Kapitan Limanovii: Nie da się żyć bez piłki [Wywiad]

Obecna drużyna zamazuje powoli wspomnienie po ostatnim dość nieudanym sezonie, w którym ostatecznie uplasowaliście się na siódmym miejscu w tabeli, a przecież przez startem rozgrywek 2020/2021 celem był nawet awans do baraży o trzecią ligę. Chcemy zająć jak najwyższe miejsce w tabeli, forma dopisuje. Zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądać wiosną, w drugiej rundzie. Mamy dobrą zaliczkę na przyszły rok i jesteśmy optymistami.

Panie Kamilu można powiedzieć, że w rundzie jesiennej pokazaliście się z bardzo dobrej strony i wysłaliście jasny komunikat, że Limanovii znów należy się obawiać. Myślę, że tak. Na pewno chcieliśmy pokazać się z jak najlepszej strony, przywrócić Limanovii tę renomę silnego czwartoligowca. Dążyliśmy też do tego, by rywale wiedzieli, że jak zagrają z nami, to na pewno nie będzie im łatwo o punkty. To nam się w tym sezonie udaje.

Można powiedzieć, że dzięki trenerowi Pawłowi Zegarkowi uwierzyliście w siebie?

Na pewno tak. Cały zespół uwierzył w siebie pod kątem mentalnym. Również indywidualnie wielu chłopaków nabrało przysłowiowego wiatru w żagle. Ci zawodnicy, którzy wzmocnili nas przed tą rundą, prezentują dużą jakość piłkarską. Bardzo nam pomogli, co widać w tabeli. Przed sezonem można było się martwić o to jak będziemy prezentować się w lidze, ze starego składu zostało nas bowiem mniej niż dziesięciu. Nieraz było tak, że musieliśmy dobierać posiłki z juniorów, by rozegrać mecz. Na szczęście klub stanął na wysokości zadania, dokonał wielu wzmocnień kadry.

Jaki Wasz trener jest na co dzień? Dla kibiców Cracovii to wyjątkowa postać, a żeby stać się dla kogoś kimś ważnym trzeba mieć też charakter, charyzmę.

Jest po prostu normalnym człowiekiem. Podchodzi do każdego z nas w pozytywny sposób. Dużo z nami rozmawia, ma dobre indywidualne podejście. Traktujemy go wszyscy, tak to widzę, jako dobrego człowieka. Dla młodszych graczy jest autorytetem, od którego można się wiele nauczyć, dowiedzieć.