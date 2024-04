Karczma Śliwkowa Bobowa po Kuchennych rewolucjach Magdy Gessler. Już po otwarciu

Takiej metamorfozy nie spodziewali się pewnie sami właściciele bobowskiej restauracji. Dzisiaj z pracy Magdy Gessler są zadowoleni. Choć ich kuchnia stanęła na głowie, albo jak kto woli wywróciła się do góry nogami, pokładają nadzieję, nie tylko w nowym wystroju wnętrza, ale też w nowym menu. To jest minimalistyczne. W karcie dań są trzy przystawki: pstrąg wędzony w galarecie, deska wędlin i serów i tatar wołowy. Z zup w Karczmie Śliwkowa Bobowa zjemy barszcz z kaszką krakowską, żur z białą kiełbasą, lub rosół z kaczki. a na deser naleśniki z powidłami lub z serem.

Śliwka z nazwy restauracji przewija się w daniach głównych. Tutaj możemy zamówić schab pieczony w kompocie z suszu podawany z ziemniakami i ćwikłą, bigos, pstrąg smażony, placki po węgiersku, schabowy na smalcu, ale też zapiekankę ziemniaczaną. Można zamówić też pierogi z kaczką lub śliwką wędzoną. Jest zestaw dla dzieci z frytkami i filetem oraz sałatka bobowska. Kartę dopełnia pizza - klasyczna włoska, ale też ze śliwką. Wśród napojów ciepłych jest herbata ze śliwowicą, a wśród zimnych piwo z browaru w Grybowie i regionalne wina.

O tym, że w Bobowej już na początku tygodnia trwały nerwowe poszukiwania wędzonych śliwek, wiedzieliśmy już wczoraj, ale, że śliwka będzie sztandarowym specjałem bobowskiej restauracji nikt się raczej nie spodziewał. Bliżej niż do zagłębia śliwkowego, czyli Łącka, Bobowej wciąż jest do tradycji chasydzkiej, dlatego większość obserwujących to, co przez ostatnie dni działo się przy ulicy Grunwaldzkiej spodziewała się zagoszczenia tutaj kuchni koszernej - żydowskiej.