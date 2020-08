Karpacki Wyścig Kurierów. Holender przed Polakiem w Ciężkowicach

Miało wystartować 90 zawodników z 14 ekip, ostatecznie na linii startu w Tarnowie pojawiło się tylko 33 kolarzy z 11 ekip polskich i zagranicznych. Reszta musiała się wycofać z uwagi na to, że nie przeszła testów na koronawirusa, a to był warunek podstawowy przystąpienia do rywalizacji. Skrócona została też trasa ze 170 do 134 km. Nie było tradycyjnej rundy w Ciężkowicach, kolarze finiszowali od razu po wjeździe na metę, a nie robili jeszcze jednego kółka.

Mimo małej obsady wyścig miał ciekawy przebieg. Sześć górskich premii powodowało, że od początku trzeba było jechać bardzo mocno, by nie zostać za większą grupą. Pierwszą z nich wygrał Jakub Murias z reprezentacji Polski, który potem próbował samotnego odjazdu. Na nic zdała się ta próba, dopiero „poprawka” czwórki zawodników przyniosła efekt – oderwali się od pozostałych. Był wśród nich Estończyk, a także Martin Vlcak (Słowacja), Carson Miles (Israel Cycling Academy), Marcin Zarębski (ChrobryGłogów). Odjechali po 38 km. Mierzojev wygrywał górskie premie i dzięki temu został najlepszym góralem wyścigu. Atak wkrótce został skasowany. Dopiero na przedostatniej górskiej premii odjechała kolejna czwórka - Adam Kuś, Damian Bieniek, Jordan Habets z Holandii i mistrz Finlandii Antti-Jussi Juntunen. Już do samej mety tylko powiększała różnice nad większą grupą. W ostatecznej rozgrywce uczestniczyli Kuś i Habets. Ostatecznie to Holender okazał się szybszy i jemu przypadło zwycięstwo. Metę osiągnęło 24 zawodników, a siedmiu musiało się wycofać.



KWK (Tarnów – Ciężkowice, 134 km): 1. Jordan Habets (Holandia, Wielerploeg Groot Amsterdam) 3:18.48 godz., 2. Adam Kuś (Chrobry Głogów), 3. Antti-Jusi Juntunen (Finlandia, Tartu 2024-Balticchaincycling.com) ten sam czas, 4. Adam Bieniek (Chrobty), 5. Daan Hoeks (Holandia, Wielerploeg Groot) 1.02 min, 6. Markus Pajur (Estonia, Tartu 2024)