Kibice GKS Jastrzębie na meczu w Krakowie. Zobaczcie zdjęcia Tomasz Bochenek

Hutnik Kraków - GKS Jastrzębie. To był pierwszy ligowy mecz obu drużyn w 2024 roku, z sektora dla gości oglądała go około 50-osobowa grupa kibiców Jastrzębia. Niestety, pomiędzy nimi a grupą dopingującą nowohucki zespół w trakcie spotkania wiele razy doszło do wulgarnych, na szczęście tylko werbalnych przepychanek. Był też jednak moment, na początku spotkania, gdy niektóre osoby w sekorze gości doprowadziły do podniesienia stanu gotowości służby porządkowych.