Hutnik Kraków - GKS Jastrzębie. Punkt uratowany w doliczonym czasie gry. Zobaczcie zdjęcia

To był pierwszy z pięciu meczów, które Marcin Budziński obejrzy jako kibic. Karę po ostatnim ubiegłorocznym spotkaniu nałożono też na trenera Bartłomieja Boblę, dlatego w jego zastępstwie zespół przeciwko Jastrzębiu formalnie poprowadził Konrad Kawaler, trener bramkarzy, posiadacz licencji UEFA A, a w praktyce także Łukasz Woźniak, asystent I trenera. W jedenastce wyznaczonej przez Boblę znalazł się natomiast jeden zawodnik pozyskany zimą - wracający na Suche Stawy po dobrych paru latach bramkarz Dorian Frątczak. Na ławce mecz zaczęli Igors Tarasovs oraz Maciej Urbańczyk, który zadebiutował w II połowie.

Frątczak występ zaczął niepewnie, po jego nieudanym wykopie piłki nastąpiła akcja GKS-u, która zaowocowała okazją Jakuba Iskry - i jego nieudanym strzałem, z bliska nad bramką. Goście generalnie mocniej zaczęli mecz, po centrze z rzutu rożnego dobrej pozycji nie wykorzystał Michał Bednarski. Pierwsze brawa po akcji krakowian usłyszeliśmy w 16 minucie - a adresowane były do Patryka Kielisia, który przeprowadził rajd prawą stroną.

Generalnie jednak, na tle drużyny znajdującej się w strefie spadkowej Hutnik wyglądał blado. Krakowianie grali niedokładnie, w sposób nieuporządkowany, przegrywali pojedynki. I w 28 minucie nagrabili sobie na tyle, że straciili gola. To była solowa akcja Mateusza Chmarka, który z lewej flanki zbiegł z piłką do środka, po drodze minął dwóch obrońców, a na koniec celnie strzelił.

Skuteczność była marna, ale Hutnik się rozpędzał. Przy czym cały czas w grze krakowian brakowało przyspieszenia, a przyjezdni całą swoją energię poświęcali na obronę wyniku, no i bronili się gęsto. W 74 min znów główkował Wróbel, znów w trudnej sytuacji, znów niecelnie.

Gospodarze rozgrywali piłkę 30-40 metrów od bramki rywali, a GKS swoim ustawieniem nie pozwalał krakowianon pójść dalej. I tak to się toczyło aż do drugiej minuty doliczonego czasu gry. Po rzucie wolnym goście nie byli w stanie oddalić zagrożenia, w końcu Daniel Hoyo-Kowalski wykonał dośrodkowanie z narożnika pola karnego, a Kamil Głogowski z bliska zagłówkował do siatki.

1:1, a za moment Hutnik miał sznasę, by wygrać. Do siatki nie trafił jednak ani Michał Głogowski, ani będący przy dalszym słupku Krystian Lelek, który kopnął piłkę niecelnie.