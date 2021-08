Kibice na meczu Wieczysta - Clepardia. Na trybunach pełno ludzi! DUŻO ZDJĘĆ Tomasz Bochenek

Wieczysta Kraków - Clepardia Kraków. No to mamy już modę na Wieczystą! Na jej pierwszym meczu po awansie do IV ligi zjawiło się prawie tysiąc kibiców - a tej niesamowitej jak na IV ligę frekwencji towarzyszy niesamowity wynik spotkania: 16:0! Publiczność momentami zagrzewała nawet piłkarzy do zdobywania kolejnych goli ("Czysta, czysta, czysta, Wie-czy-sta!"), a po ostatnim gwizdku były brawa dla piłkarzy.