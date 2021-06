Kickboxing. Fight House Nowy Sącz podbił Legnicę! Dudek i Śmierciak triumfują [Zdjęcia]

W pojedynku wieczoru Rafał Dudek stanął naprzeciwko Duńczyka Mohammeda El-Mira, który mógł pochwalić się rekordem 55 -12! Na nic się to zdało. Rafał Dudek nie dał przeciwnikowi większych szans i wręcz zdeklasował zawodnika z Danii. Reprezentant Fight House miał odpowiednią taktykę, konsekwentnie okopywał tylną nogę El-Mira ani na moment nie dając rozwinąć mu skrzydeł. To właśnie po jednym z takich kopnięć Dudka oponent nie był w stanie kontynuować rywalizacji. Nokaut w drugiej rundzie stał się zatem faktem.

Można napisać, że triumf Rafała Dudka umacnia jego pozycję w świecie kickboxingu. Mohammed El-Mir w swojej karierze walczył bowiem z najlepszymi zawodnikami świata.

„Dla Was najważniejsze powinno być to, że zapraszają nas na najlepsze imprezy, a Fight House Nowy Sącz kojarzony jest z solidnym warsztatem! Zdradzić możemy tylko tyle, że po tym pięknym zwycięstwie, prowadzone są rozmowy, które odbiją się głośnym echem w świecie sportów walki. Oby więc te plany doszły do skutku. Oczywiście sukces to wkład wszystkich ćwiczących w klubie, jak i sponsorów, bez których nie byłoby to możliwe” - można przeczytać na łamach profilu facebook’owego FH.