Kiedy poprawią nową S7? Najpierw zobaczą czy kierowcy się przyzwyczają Piotr Rąpalski

Ponad tydzień temu otwarto nowy odcinek S7 Widoma-Szczepanowice. W pierwszy weekend po otwarciu zaczęły się problemy - zrobił się korek na 10 km, a nowy odcinek ma ok. 14 km. Kierowcy musieli dołożyć 2 godziny. Skąd ten problem? Na jednym z rond krzyżują się drogi z Krakowa do Warszawy i z Warszawy do Krakowa, ale jadący do stolicy Małopolski mają pierwszeństwo, a ci w drugą stronę muszą czekać na lukę w sznurze pojazdów. Co ma zamiar z tym zrobić Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad? Po pierwsze urzędnicy liczą, że kierowcy się przyzwyczają i będą się przepuszczać. Jeśli korki nie znikną to opcje są dwie...