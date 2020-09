Kierunek na młodą widownię i dobrą rozrywkę. Dyrektorski duet Materna i Wyrobiec ogłosili plany dla Bagateli

- Nie zamierzamy zmieniać profilu teatru, pozostanie to teatr komediowo-rozrywkowy, co nie oznacza, że nie będzie tu także ambitniejszego repertuaru – zapowiada Krzysztof Materna, pełniący od 1 lipca 2020 rolę zastępcy dyrektora ds. artystycznych Teatru Bagatela. - Będziemy w naszych propozycjach repertuarowych mieszać klasykę i rzeczy współczesne. Kierunek na młodą widownię i dobrą rozrywkę. Na przyszłe lata mam deklarację współpracy z artystami takimi jak Dawid Podsiadło czy Katarzyna Nosowska.

Bagatela będzie też grała mniej. Do tej pory grano tu dwa lub trze spektakle dziennie. Nowa dyrekcja mówi: dość. - Nie zamierzamy ścigać się, tak jak to było do tej pory, o rekord frekwencyjny i finansowy teatru. Te założenia, które przyświecały do tej pory, były nieracjonalne i uwłaczały zawodowi aktora - mówi Krzysztof Materna.

Żeby teatr „wyszedł na swoje” w planach jest podwyżka cen biletów, Andrzej Wyrobiec zaznacza jednak, że niewielka. Nie wyklucza także „ograniczeń personalnych” w teatrze, ale rewolucji nie ma w planach.

- Teatr Bagatela wypracowywał do tej pory 40 proc. kosztów stałych, pracowali na to widzowie kupując bilety. Każdy miesiąc, kiedy teatr nie gra to jest ok. 250 tys. zł straty, gdyby nie ogromne wsparcie gminy, to pewnie w październiku skończyłaby się płynność finansowa. Otrzymaliśmy wsparcie na pokrycie kosztów bieżących oraz dodatkowe 250 tys. zł na remont toalet – zapowiada Andrzej Wyrobiec.

Od listopada szykuje się więc remont w Bagateli, co oznacza, że funkcjonować będzie tylko scena przy Sarego. Andrzeja Wyrobiec mówi, „kiedy jak nie teraz”.

Zapytany o rozwiązania antymobbingowe w teatrze, nowy dyrektor Bagateli mówi: - Rozmawiamy fair, jesteśmy otwarci, to chyba wystarczy.