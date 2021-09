Kiko Ramirez, były trener Wisły Kraków, w nowym klubie ma piłkarza, który błyszczał w Cracovii

Szkoleniowcem "Białej Gwiazdy" Ramirez był w 2017 roku, ostatnią pracę trenerską miał w Grecji - od lipca od listopada 2019 roku. Odisha FC zatrudnienie Hiszpana ogłosiła w lipcu, ale na prawdziwy powrót na trenerską ławkę, na oficjalny mecz, Kiko jeszcze trochę poczeka - sezon ISL rozpocznie się dopiero w drugiej połowie listopada 2021 r.

Ramirez tworzy drużynę z silnym hiszpańskim pierwiastkiem - sprowadzono czterech hiszpańskich piłkarzy. Jednym z nich jest Javi Hernandez, kiedyś będący wiodącą postacią Cracovii. Z "Pasów" odszedł w 2019 roku właśnie po to, by polecieć do Indii, z zespołem ATK zdobył mistrzostwo ligi. Karierę w Indiach zdecydował się kontynuować, będzie w Odisha FC.