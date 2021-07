Kilkadziesiąt domów w Bieżanowie pod wodą. Winny niedrożny przepust pod torami? "Przyczyn może być wiele"

- Faktem jest, że problem w tym rejonie pojawił się nie w tak odległym czasie, bowiem po wykonaniu tej inwestycji ze strony PKP - powiedział Bogdan Klimek, dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego UMK. Choć przypomnijmy, że miasto również nie radzi sobie w stu procentach z efektami ostatnich nawałnic, przez co doszło do zalania ulic oraz torowisk. Przyczyną były m.in. zatkane studzienki. W jednostce Klimat-Energia-Gospodarka Wodna przekonywali, że podczas tak intensywnych deszczy "nie ma możliwości być przy wszystkich 27 tysiącach kratek jednocześnie i utrzymać je w czystości, to znaczy oczyścić z liści i gałęzi". Chcieliśmy się dowiedzieć, ile osób odpowiada za oczyszczanie kratek i ile pieniędzy jest na to przeznaczane, czekamy na odpowiedzi od KEGW.