Kipi kasza. Szpieg, który skończył imperium

Alfred Redl urodził się we Lwowie, jako jedno z czternastu dzieci urzędnika kolejowego, Franciszka Redla, który uwieńczył karierę jako naczelnik lwowskiego dworca kolejowego. Alfred Redl był z pochodzenia Rusinem (jak w monarchii Habsburgów nazywano wtedy Ukraińców), a wychowując się w wielonarodowym Lwowie od dziecka posługiwał się też językiem polskim. Urzędowego w monarchii niemieckiego nauczył się dopiero w szkole, wyrabiając sobie zarazem piękny charakter pisma, którym oczarował czytającego jego raporty cesarza Franciszka Józefa II. Wojskowa kariera Alfreda Redla, mimo dość niskiego urodzenia w wielodzietnej rodzinie, toczyła się olśniewająco. Po ukończeniu szkoły realnej we Lwowie, Alfred wstąpił do korpusu kadetów, następnie zaś dostał się do elitarnej Szkoły Wojennej w Wiedniu. Zaraz potem oddelegowano go do Sztabu Generalnego. W momencie śmierci, syn lwowskiego kolejarza był człowiekiem zamożnym, właścicielem kilku najbardziej luksusowych samochodów w Wiedniu, szarą eminencją kręgów wojskowych i poważnym kandydatem na stanowisko austriackiego ministra wojny.