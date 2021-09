KKS Kalisz - Hutnik Kraków. Do Nowej Huty powrót bez punktów

Tydzień temu hutnicy przełamali passę porażek. Ale KKS do tego spotkania przystąpił podbudowany jeszcze bardziej, bo zwycięstwem nad Pogonią Szczecin w Pucharze Polski. Sobotnią grę kaliszanie zaczęli bardzo intensywnie, ofensywnie. Już w 6 min stworzyli okazję do zdobycia gola, ale Giel jej nie wykorzystał. Później szanse mieli Gawlik i Wysokiński. W 40 min Kamiński nie miał może fenomenalnej pozycji do strzału, ale uderzył z kilkunastu metrów idealnie i gospodarze objęli prowadzenie.

Po przerwie hutnicy prowadzili grę, byli przy piłce znacznie częściej niż w I połowie. Doprowadzali do rzutów rożnych, mieli okazje do wyrównania. Jednak to kaliszanie postawili kropkę nad i: po akcji Zawistowskiego do siatki Hutnika strzelił Giel.