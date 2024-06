Klasa okręgowa, Chrzanów. Górnik Brzeszcze na koniec sezonu lepszy od wicelidera, Brzeziny Osiek. ZDJĘCIA

Chwilę później, prawą stroną urwał się Szymon Kubiczek. Mateusz Gros został nieco w tyle, więc nie widząc innej możliwości zatrzymania rywala, powalił go na ziemię. Sędzia wskazał na „wapno”, które na gola zamienił Mateusz Hankus.

Jedną z nielicznych akcji, po której goście mogli się pokusić o gola, był rajd lewą stroną Michała Rąpla, po której piłka spadła na 7 metr, a strzał Tomasza Dubiela obronił Damian Błazanek.

- Tak naprawdę jestem trenerem juniorów w seniorach – tymi słowami Mariusz Wójcik, trener brzeszczan, nawiązał do sytuacji kadrowej Górnika. - Chcieliśmy na początku podejść wysoko pod rywali, żeby ich zmusić do błędu, a tymczasem nadzialiśmy się na kontrę, kosztującą nas szybko straconym golem. Jednak potrafiliśmy się podnieść i za to chłopcom należą się słowa uznania.