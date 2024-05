Klasa okręgowa. GKS Victoria Jaworzno „musiała” i wygrała mecz wiosny w Osieku, zbliżając się do Brzeziny na dwa punkty Jerzy Zaborski

W 27. kolejce piłkarskiej okręgówki zachodniej Małopolski doszło do meczu wiosny, czyli konfrontacji ekip walczących o mistrzostwo. GKS Victoria Jaworzno, dzięki wygranej, zbliżyła się do Brzeziny Osiek na dwa punkty, a do końca sezonu pozostały trzy kolejki.