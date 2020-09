Kolarstwo. Tomasz Wójcik: Są trudne czasy, ale najważniejsze, że daliśmy radę

Wszyscy zadają sobie pytanie, jak będzie w przyszłym roku?

Są dwa terminy uwzględnione w kalendarzu Międzynarodowej Unii Kolarskiej – standardowy dla KWK – na przełomie kwietnia i maja oraz rezerwowy 30 – 31 sierpnia.

- Mamy dwa odległe terminy po to, by dostosować się do sytuacji – tłumaczy Tomasz Wójcik, dyrektor wyścigu. - W razie czego chciałbym zrobić imprezę w dwa dni. Zależy mi na tym, by wyścig ruszył z Budapesztu do Polski. Jeśli się nie da zrobić międzynarodowej imprezy, to wtedy dwa etapy urządzilibyśmy na Węgrzech – prolog i etap z Veszprem do Papy. A gdzie moglibyśmy kończyć w Polsce? Na przykład na zamku w Krasiczynie, albo w Oświęcimiu. Byłem tak umówiony na 2021 r. Trzeba zadać sobie pytanie, czy szukamy nowych miast, czy jesteśmy przy tych, które miały być w edycji 2021? W tym roku też mogłaby to być impreza dwudniowa, ale akurat konkurowaliśmy z innymi wyścigami, bo kalendarz tak się skumulował w czasach pandemii, więc uznaliśmy, że robimy imprezę jednodniową.