Kolejarz Stróże z awansem do 4. ligi. Sandecja szlifuje formę Remigiusz Szurek

Piłkarze Kolejarza Stróże wywalczyli awans do czwartej ligi Fot. Remigiusz Szurek

Piłkarze Kolejarza Stróże dowodzeni przez trenera Ireneusza Grybosia, który jest przy okazji prezesem tego klubu, we wtorek 29 czerwca wywalczyli awans do czwartej ligi. Po raz ostatni na tym szczeblu rozgrywkowym stróżanie występowali jeszcze w kampanii 2004/2005, wywalczyli wówczas promocję do trzeciej ligi.