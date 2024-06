Kolejka turystów do fasiągów. Morskie Oko kusi, pogoda w Tatrach bajeczna. Ale to nie będzie cały pogodny weekend

Turyści, którzy wybrali się nad Morskie Oko z samego rana mogli w spokoju cieszyć się pięknem górskiego krajobrazu. Cisza, spokój i zaledwie kilkanaście osób nad samym brzegiem najsłynniejszego tatrzańskiego stawu to rzadkość.

Podczas gdy część turystów już wracała znad Morskiego Oka i Czarnego Stawu pod Rysami, tysiące osób dopiero zaczynało swoją wędrówkę w Tatry. Z Palenicy Białczańskiej tłumy ruszyły w godz. 11-12. Część turystów ustawiła się w długiej kolejce do miejsca, skąd ruszają fasiągi ciągnięte przez parę koni.

Na dzisiaj (15 czerwca) synoptycy przewidzieli bardzo ładną pogodę. W Tatrach prognozowali temperaturę sięgającą 11 st. Celsjusza i niemal bezchmurne niebo do samej nocy. Jednak w niedzielę pogoda do górskich wędrówek będzie gorsza. Do południa zapowiadany jest opad deszczu.