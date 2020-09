(AM)

(AM)

OPRAC.: (AM)

Trwają wielkie inwestycje kolejowe w Krakowie. Oprócz dobudowy dodatkowych torów między centrum miasta a Bieżanowem i budowy nowych mostów nad Wisłą, modernizowana jest też m.in. stacja Kraków Prokocim. Powstaje na niej m.in. nowe przejście pod torami (wcześniej wiele osób, by skrócić sobie drogę, przechodziła bezpośrednio przez tory), nowe perony itd. Przejdź do galerii zdjęć i zobacz, co już zostało wykonane!