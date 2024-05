Kolejne podejście do remontu mostu Grunwaldzkiego w Krakowie. Zgłoszone oferty znów mocno przewyższają zakładany budżet Aleksandra Łabędź

Najpierw w marcu, później w kwietniu i teraz znów pod koniec maja. Urzędnicy z Zarządu Dróg Miasta Krakowa wytrwale szukają firmy, która przygotuje projekt remontu mostu Grunwaldzkiego. Zakładany budżet ZDMK to 200 tys. zł, a firmy które się zgłosiły, chcąc przynajmniej dwa razy tyle. Sprawa nagli, ponieważ dni mostu już są policzone. Nim jednak będzie konieczne wyburzenie mostu, urzędnicy chcą go reaktywować na koleje 10, może 12 lat by jeszcze mógł posłużyć mieszkańcom miasta.