Kolejny znany sklep z Nowej Huty może zniknąć z mapy Krakowa. "Świetlik powoli umiera, nie mamy szans na rynku" Marcin Banasik

Wchodząc do sklepu elektrycznego "Świetlik" na os. Teatralnym można przenieść się w czasie do początku lat 90. Wystrój, półki, asortyment, a nawet ręcznie robione ceny za pomocą pieczątek. - W latach świetności drzwi do naszego sklepu nie zamykały się, klienci tylko mijali się w drzwiach wejściowych. Dzisiaj przychodzi jeden człowiek na godzinę. Żal patrzeć, jak sklep, któremu oddałam życie powoli umiera - nie kryje żalu Joanna Węgiel, właścicielka "Świetlika", w którym 30 lat temu "elektryczne" zakupy robiło pół Nowej Huty. Sklep niedługo będzie obchodził 60. urodziny.