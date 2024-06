Kucharz z zawodu, jubiler z powołania. Rzemieślnik z ul. Wielopole w Krakowie tworzy biżuterię już od 40 lat

- Nie aspiruję do bycia artystą. Staram się być dobrym rzemieślnikiem. Piękny przedmiot robiony ręcznie wymaga czasu i doświadczenia. Jeden z widocznych efektów dobrze wykonanej pracy jest wówczas, kiedy światło ma się na czym załamać. Aby to światło mogło się dobrze odbić, to należy odpowiednio popracować na materiale, czyli szlifujemy, grawerujemy, robimy cieniutkie krawędzie. Wtedy widać fach. Kiedy ktoś na na palcu taki pierścionek lub wisiorek na szyi to od razu przykuwa uwagę - wyjaśnia jubiler.