Komediowe przeboje i warsztaty dla młodzieży. Teatr Bagatela gra całe lato i przyciąga tłumy wielbicieli dobrej rozrywki

Poza tym teatr organizuje i prowadzi letnie warsztaty dla młodzieży. W tym roku młodzi ludzie, pod opieką Anny Ciszowskiej – edukatorki i reżyserki teatralnej - przygotowywać będę etiudy teatralne w oparciu o teksty Marka Hłaski. „Projekt: Hłasko. Najlepsze lata naszego życia. Warsztaty kreatywne dla młodzieży” to próba zmierzenia się z postacią i twórczością legendarnego pisarza, którego rok właśnie obchodzimy. Warsztaty zorganizowane dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Kultury i Dziedzictw Narodowego w programie „Edukacja Kulturalna 2024” będą się odbywać od końca czerwca do 6 lipca.

W tym roku widzowie będą mogli obejrzeć aż 10 tytułów. Są wśród nich komediowe przeboje Bagateli, takie jak: „Mayday odNowa”, czy „Testosteron”, jak i liryczna „Śmierć pięknych saren” oraz tytuł należący do teatralnej klasyki - „Rewizor”.

W sierpniu w teatrze są zaplanowane próby do interaktywnego monodramu, którym Bagatela rozpocznie kolejny - już 105 - sezon działalności. To „Wszystko, co najlepsze” Duncana Macmillana i Jonnego Donahoe w reżyserii Piotra Złotorowicza. 21 września na Scenie na Sarego 7 w obyczajowym, pełnym dowcipu i refleksji monodramie, będzie można zobaczyć Piotra Urbaniaka.