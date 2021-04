Komuś marzy się nocleg "pod chmurką"? Jurajskie nadleśnictwa, w tym olkuskie, przystąpiły do ogólnopolskiego programu „Zanocuj w lesie”.

Grupa Jurajska GOPR stawia do dyspozycji numer alarmowy 601 100 300 i 985 czynne całą dobę. To oprócz standardowego numeru alarmowego 112 dobry adres, gdy potrzebna jest pomoc.

- Biorąc udział w „Jurajskiej przygodzie”, warto pamiętać o bezpieczeństwie. W razie wypadku czy zabłądzenia wskazane numery odbiera całą dobę ratownik dyżurny Grupy Jurajskiej GOPR. Apeluję również o zainstalowanie na telefonie aplikacji „Ratunek” - mówi Robert Pilarczyk, naczelnik Grupy Jurajskiej GOPR.

Osób chętnych do nocowania na dziko w lesie stale przybywa. Szacuje się, że sama społeczność związana z bushcraftem i survivalem, czyli nietypowymi formami aktywności terenowej, nastawionymi na minimalizm, samowystarczalność i długie przebywanie w lesie, liczy w Polsce ponad 40 tys. osób. Jest to program skierowany do miłośników lasu – ludzi odpowiedzialnych i dobrze przygotowanych do warunków terenowych.