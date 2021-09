Koncert Chóru w Kontakcie w Willi Decjusza w ramach projektu Villa Artis: Muzyka Świata

Chór w Kontakcie to otwarty chór amatorski, śpiewający muzykę świata w 17 językach, mający w swym składzie śpiewaków różnych narodowości. Pojawił się na muzycznej mapie Krakowa wiosną 2015 roku. Od początku przyświecały mu idee różnorodności i wielokulturowości – zarówno w odniesieniu do prezentowane repertuaru, jak i do składu osobowego.

Chór stał się miejscem spotkań profesjonalnych muzyków i początkujących amatorów, ludzi starszych i młodszych, wykonujących różne zawody, oddających się rozmaitym pozamuzycznym pasjom, wywodzących się z bliższych i dalszych zakamarków Europy i Świata. Chór w Kontakcie ma na swoim koncie wiele występów w krakowskich instytucjach kultury i sztuki.

W repertuarze „Chóru w Kontakcie” znaleźć można zarówno utwory wielkich kompozytorów – Bacha czy Mozarta, muzykę renesansową, utwory znane z filmów, jak i melodie tradycyjne z całego świata. Chór czerpie z bogactwa muzyki orientalnej, ale wśród wykonywanych przez niego utworów nie brakuje kompozycji z Afryki, Ameryki czy Dalekiego Wschodu. W 2020 roku został uhonorowany tytułem Krakowskiego Ambasadora Wielokulturowości A.D.2019.