Konie na drodze do Morskiego Oka tylko dla ozdoby? Decyzja może zapaść jeszcze w tym tygodniu

Minister klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska zapowiedziała w rozmowie w Radiu Zet spotkanie w sprawie koni pracujących na Drodze do Morskiego Oka. Spotkanie ma się odbyć w piątek 17 maja w siedzibie Tatrzańskiego Parku Narodowego.

Wszystkie strony zaproszone do rozmów

W siedzibie Tatrzańskiego Parku Narodowego, na terenie którego odbywa się transport konny do Morskiego Oka na spotkanie mają zostać zaproszone wszystkie zainteresowane strony sporu, który od lat trwa na linii Fundacja Viva - Wozacy do Morskiego Oka. - W piątek będziemy rozmawiać. Jadę do Tatrzańskiego Parku Narodowego. Zaprosiliśmy do rozmów przedstawicieli fundacji „Viva!” oraz przedstawicieli lokalnych społeczności, w tym wozaków, którzy pracują na trasie na Morskim Oku - zapowiada w Radiu ZET minister klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska.

W spotkaniu udział weźmie także nowy starosta tatrzański, który stanął w obronie transportu. Andrzej Skupień zaznacza, że hodowla koni na Podhalu, to tradycja sięgająca setek lat. Likwidacja transportu konnego na Drodze do Morskiego Oka może znacznie zmniejszyć ilość gospodarstw, w których hodowane są te zwierzęta. Konie, które ciągną wozy z turystami na trasie do Morskiego Oka nie pracują tylko w tym miejscu. Są zaprzęgane do dorożek i wozów przy okazji różnych uroczystości, w tym tradycyjnych góralskich wesel. Można je także spotkać przy pracach na polach.