Koniec koszmaru kierowców na nowym odcinku S7? GDDKiA zmieniła organizację ruchu na węźle Szczepanowice. Korki mają zniknąć

Zmiany w ruchu na nowym odcinku S7 Szczepanowice - Widoma

Otwarcie pierwszego odcinka na trasie od Krakowa do północnej granicy województwa odbyło się z pompą w obecności najważniejszych polityków. Kilka dni później, w niedzielny wieczór kierowcy nie mieli już powodów do uśmiechu. Ten, kto spodziewał się komfortowej i szybkiej podróży przez 13 kilometrowy odcinek, mocno się rozczarował, kiedy w żółwie tempie przyszło mu dojeżdżać aż do ronda przy zjeździe z węzła Szczepanowice. Niektórym zajęło to nawet 2 godziny.