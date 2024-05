Kopalnia Soli Bochnia chce przywrócić działalność sanatoryjną, z której do 2017 roku słynęła na całą Polskę. Zobacz wideo

Kuracjusze mają powrócić do Kopalni Soli Bochnia

Przywrócenie działalności sanatoryjnej chce zrealizować nowy prezes Krzysztof Zięba, który kierował już bocheńską kopalnią w latach 2008-2016. To on doprowadził do jej przekształcenia z przedsiębiorstwa państwowego w stanie likwidacji w spółkę skarbu państwa, a także doprowadził kopalnię do wpisu na listę UNESCO. Krzysztof Zięba przejął też prowadzenie ruchu turystycznego od spółki Uzdrowisko Kopalnia Soli Bochnia, w której kopalnia jest udziałowcem mniejszościowym (24 proc.).

To ta spółka w latach 1995-2017 prowadziła działalność uzdrowiskową. Do Bochni przybywali kuracjusze z całej Polski, a w internecie nietrudno i dziś znaleźć szczegóły nieaktualnej od ponad siedmiu lat oferty. Turnusy rehabilitacyjne w Bochni przestały być organizowane z powodu problemów finansowych spółki (szczegółowo informowaliśmy o tym TUTAJ).