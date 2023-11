Kopalnia w Brzeszczach ma 120 lat. Historia najstarszego zakładu górnictwa węglowego i ludzi na archiwalnych zdjęciach. Galeria Bogusław Kwiecień

Kopalnia "Brzeszcze" od 120 lat wpisana jest w krajobraz i życie mieszkańców Brzeszcz Archiwum Kopalni / Projekt Trasa Pamięci / Urząd Gminy Brzeszcze Zobacz galerię (39 zdjęć)

Historia kopalni Brzeszcze sięga początków XX wieku, kiedy to na terenie ówczesnej wsi Brzeszcze zainicjowano poszukiwania węgla, a potem jego eksploatację. I tak od 120 lat kopalnia z pokolenia na pokolenie wpisana jest w życie mieszkańców Brzeszcz. Zobacz archiwalne zdjęcia, na których widać, jak zmieniała się kopalnia i same Brzeszcze. Wiele z tych miejsc już zmieniło się nie do poznania.