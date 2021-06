Koronawirus. Liczba zgonów w stosunku do nowych przypadków niepokojąco wysoka

Liczba zakażonych koronawirusem od początku pandemii w Polsce 2 mln 878 tys. 466 osób, a łączna liczba zgonów to 74 tys. 782.

"Mamy 190 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem z województw: mazowieckiego (27), lubelskiego (25), małopolskiego (22), dolnośląskiego (17), śląskiego (16), wielkopolskiego (15), kujawsko-pomorskiego (14), opolskiego (12), łódzkiego (11), podkarpackiego (7), zachodniopomorskiego (6), świętokrzyskiego (4), warmińsko-mazurskiego (4), pomorskiego (3), lubuskiego (1), podlaskiego (1). 5 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną" - informuje Ministerstwo Zdrowia w swoim komunikacie.

W stosunku do czwartku mamy niewielki spadek nowych zakażeń. Wczoraj mieliśmy ich 218. Liczba zgonów jest cały czas na porównywalnym poziomie - wczoraj zmarło 46 osób. Tydzień temu w piątek mieliśmy 340 nowych przypadków, a w piątek dwa tygodnie temu 319 przypadków.

To, co cieszy, to natomiast rosnąca liczba szczepień. W sumie wykonano ich już 25 mln 884 tys. 468. W pełni zaszczepionych osób (preparatami dwu i jednodawkowymi) jest 10 mln 765 tys. 849 osób.

Nowe przypadki koronawirusa w Małopolsce w piątek 18 czerwca

Nowe zakażenia koronawirusem w Małopolsce z podziałem na powiaty. W większości z nich, bo w aż 12, nie stwierdzono żadnego nowego przypadku koronawirusa. Liczba nowych zakażeń w powiatach tradycyjnie minimalnie się różni od łącznej liczby podawanej na stronach Ministerstwa Zdrowia.