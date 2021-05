Koronawirus. Utrzymuje się spadek zakażeń i zgonów. Rząd zapowiada system zachęt do szczepienia

Mamy 1 000 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusa z województw: mazowieckiego (138), śląskiego (121), wielkopolskiego (114), dolnośląskiego (89), łódzkiego (83), zachodniopomorskiego (73), lubelskiego (70), małopolskiego (64), kujawsko-pomorskiego (51), pomorskiego (31), warmińsko-mazurskiego (31), świętokrzyskiego (28), opolskiego (27), lubuskiego (22), podlaskiego (22), podkarpackiego (15).

Według najnowszych danych podanych przez Ministerstwo Zdrowia aktualnie jet zajętych 7 553 łózek covidowych, to jest ponad 3,5 tys. mniej niż we wtorek w ubiegłym tygodniu. Z kolei zajętość respiratorów spadłą poniżej 1000 urządzeń - to mniej o prawie 450 niż 18 maja. Aktualnie objętych kwarantanną jest ponad 81 tys. osób.

Tymczasem minister zdrowia Adam Niedzielski w "Rozmowie Piaseckiego" poinformował, że skończył się czas, kiedy to obywatele szukali możliwości zaszczepienia się przeciwko koronawirusowi. Minister mówił, że dochodzimy do punktu przesilenia, on na pewno będzie w czerwcu, kiedy to szczepienia będą czekały na ludzi, a nie ludzie będą ich usilnie poszukiwali. Dzisiaj minister Michał Dworczyk ma zapowiedzieć system zachęt dla samorządów, by skutecznie docierać do tych obywateli, którzy mają utrudniony dostęp do szczepienia