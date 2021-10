Koronawirus w Małopolsce. Coraz więcej pacjentów wymaga hospitalizacji. Szpitale zwiększają liczbę łóżek covidowych

Czwarta fala pandemii koronawirusa nabiera tempa. Widać to w codziennych statystykach wykrywania nowych przypadków zakażonych. Ale także w ilości zajętych łóżek covidowych w szpitalach. W województwie małopolskim 19 października przybyło 183 zakażonych. Najwięcej było ich w powiecie krakowskim – 66 osób.

Niestety, rośnie także liczba zajętych łóżek covidowych w szpitalach. W lecznicy pod Giewontem medycy zdecydowali o dostawieniu dodatkowych łóżek na pododdziale covidowym.

- Dotychczas, zgodnie z decyzją wojewody, mieliśmy zabezpieczone na naszym oddziale 15 łóżek dla chorych na covid 19, i do tego jedno łóżko z respiratorem. Już w weekend zapełniliśmy oddział. Udał nam się kilka osób wypisać. We wtorek rano mieliśmy 16 pacjentów, po wypisach mieliśmy dwa łózka wolne. Jednak w związku z sytuacją zdecydowaliśmy o powiększeniu liczby łóżek. Na początku do 19 plus jedno respiratorowe – mówi lek. Łukasz Błoński, ordynator oddziały chorób wewnętrznych w ramach którego działa pododdział covidowy.