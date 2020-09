Koronawirus w odwrocie? Powiaty nowotarski i tatrzański w "niebieskiej" strefie

Strefa niebieska to tak naprawdę bowiem strefa zielona czyli najniższa. Oznacza, że w danym miejscu epidemia koronawirusa jest w odwrocie. Kolor niebieski przyznawany jest jednak przez ministerstwo tym samorządom gdzie wynik jest na pograniczu. Oznacza to, że w przyszłości oba górskie powiaty ponownie mogą stać się strefami żółtymi bądź czerwonymi. Zmiany wejdą w życie od północy z piątku na sobotę.

Co ciekawe by oba górskie powiaty trafiły do zielonej - niebieskiej strefy ministerstwo musiało zgodnie ze swoimi obietnicami przyjąć podczas liczenia dodatkowe kryteria takie jak fakt, że na Podhalu oprócz stałych mieszkańców jest też minimum kilkadziesiąt tysięcy turystów lub mocno spadającą w regionie liczbę "aktywnych przypadków"

