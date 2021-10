Kościelisko. 12 tys. zł za reklamę niezgodną z przepisami. To pierwsza kara związana z Kodeksem Reklamowym Łukasz Bobek

Jest pierwsza kara finansowa za baner reklamowy w Kościelisku. Jedna z mieszkanek dostała nakaz zapłaty aż 12 tys. zł za reklamę, którą ma powieszoną na garażu. - Rozmawialiśmy z tą panią i jej synem, wzywaliśmy do dostosowania się do uchwały reklamowej. Nic to nie dało – mówi Roman Krupa, wójt gminy Kościelisko. Już jednak wiadomo, że mieszkanka płacić nie zamierza. Odwołał się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego.