Koszmarny widok w centrum Krakowa. Pył, śmieci i ptasie odchody zamiast parku. Połączenie Starego Miasta z Grzegórzkami idzie bardzo opornie

Podobnie jest pod estakadami między ul. Dekerta a ul. Wielicką. Tam pyłu jest jeszcze więcej. Są też miejsca, gdzie można zobaczyć "kolekcje" pustych butelek po alkoholu. Szczególnie przygnębiający widok na tym odcinku to niektóre zaparkowane tam samochody, których szyby zostały intensywnie pokryte ptasimi odchodami.

Idąc dalej jest coraz gorzej. Na odcinku od ul. Grzegórzeckiej do ul. Miodowej pod estakadami jest wydeptany teren, gdzie unosi się pył, widać składowiska śmieci, niektóre miejsca służą jako dzikie parkingi.

Trzy etapy Parku Kolejowego w Krakowie

Przypomnijmy, że we wrześniu ubiegłego roku oddano do użytku gigantyczną kolejową inwestycję, polegającą na przebudowie krakowskiej linii średnicowej. W ramach zadania powstały m.in. dodatkowe tory i estakady kolejowe w centrum, przystanek kolejowy Kraków Grzegórzki, mosty na Wiśle, przebudowano wiadukt kolejowy nad ul. Grzegórzecką.

Drugi etap Parku Kolejowego zaplanowano od ul. Grzegórzeckiej do wjazdu na nowe mosty kolejowe nad Wisłą. W tym etapie przewiduje się trakty pieszo-rowerowe, zieleń i boiska w rejonie obecnych kortów tenisowych KS Olsza.

Dlaczego Park Kolejowy nie powstaje, w czym jest problem?

- Prace w pierwszym etapie budowy Parku Kolejowego zostały wykonane w zakresie na jaki były pieniądze. Na dokończenie tego etapu planowane są środki z Krajowego Planu Odbudowy. Niebawem wszystko powinno się wyjaśnić tak, by roboty mogły być kontynuowane. W kolejnym roku planujemy natomiast realizację kolejnych etapów - informuje Łukasz Pawlik, dyrektor Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie.

W przypadku budowy parku od wiaduktu przy ul. Grzegórzeckiej do ul. Miodowej też są starania o pozyskanie dofinansowania unijnego. W tym oraz trzecim etapie, obejmującym teren pod estakadami na Zabłociu, na początku wykonane ma być połączenie piesze między Grzegórzkami i Kazimierzem a także dokończenie ścieżki rowerowej, tak by można było przejeżdżać rowerem od ul. Grzegórzeckiej dalej prze istniejącą kładkę nad Wisłą (została wybudowana wraz z jednym z nowych mostów kolejowych), Zabłocie do ul. Wielickiej. W kolejnych etapach zagospodarowania II i III części Parku Kolejowego realizowane byłby pozostałe założenia projektowe dotyczące m.in. zieleni i małej architektury.

