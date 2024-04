Koszykarskie święto w Gorlicach i Bieczu. MKS powalczy o awans Remigiusz Szurek

Koszykarze z Gorlic zagrają o awans do 2. ligi MKS Gorlice Facebook

Koszykarze MKS Gorlice, których trenerem jest Wojciech Rykała zagrają o awans do 2. ligi. Gorliczanie w tym sezonie prezentują wyborną formę, którą zaprezentowali na trzecioligowych parkietach – wygrali jedenaście spotkań, przegrywając tylko jedno. I teraz to właśnie w mieście nad Ropą odbędzie się turniej półfinałowy – potrwa przez trzy dni od 12 do 14 kwietnia - o wejście do 2. ligi. Cztery zespoły w tym nasi reprezentanci powalczą o awans na wyższy szczebel. Pierwszy mecz naszych koszykarzy już w piątek o godz. 17 z MUKS Piaseczno.