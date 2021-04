Kraków. 100 dni do zakończenia budowy hotelu i apartamentowca na Stradomiu [ZDJĘCIA]

Istotnie, można powiedzieć, że inwestycja Angel Stradom w maju będzie mieć swoją studniówkę. Prace w części mieszkalnej budynku wchodzą już bowiem w końcowy etap – w budynku prowadzimy prace wykończeniowe, pracujemy także nad elewacją i szykujemy tereny zewnętrzne. Dotarły już do nas pierwsze drzewa i krzewy gotowe do nasadzenia. Możemy zdradzić, że na terenie inwestycji zasadzimy łącznie 40 drzew, w tym dęby szypułkowe, graby, czereśnie czy brzozy

Powstający hotel przy ul. Stradomskiej 12-14 ma mieć ogólnodostępne części. Z ulicy będzie się wchodzić do kwiaciarni. Z niej mają być przejścia do restauracji: dziennej (w niej można będzie zjeść obiad, ale też kupić pieczywo, kanapki) i wieczornej (miejsce kolacji). Z głównego wejścia będzie można też przejść do hotelowego lobby i ogólnodostępnego baru, który zaplanowano w murach wchodzącego w skład kamienicy dawnego kościoła św. Jadwigi. Od podłogi do sufitu bar ma mieć ok. 9 m wysokości. Obiekt zaprojektowano w ten sposób, że zostaną odrestaurowane kościelne ściany. Pod kopułą umieszczony ma być okrągły bar, a wokół niego zostaną ustawione stoliki.