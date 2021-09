Kraków. 14 września odbędzie się pogrzeb Żołnierzy Wyklętych. Zostaną pochowani na cmentarzu Rakowickim

Plan uroczystości

11.40 – wprowadzenie trumien do bazyliki Mariackiej w Krakowie

12.00 – msza święta w bazylice Mariackiej, którą uświetni Męski Zespół Wokalny Filharmoników Krakowskich

13.30 – przemarsz konduktu pogrzebowego na cmentarz Rakowicki

14.15 – uroczystości pogrzebowe z asystą wojskową na nowej Kwaterze Wojennej Żołnierzy Podziemia Niepodległościowego 1939-1963, ul. Prandoty

Zwłoki Żołnierzy zostały odnalezione podczas prac prowadzonych przez Instytut Pamięci Narodowej na cmentarzu Rakowickim w latach 2017-2018.

Miejscem spoczynku szczątków żołnierzy podziemia niepodległościowego będzie nowa Kwatera Wojenna Żołnierzy Podziemia Niepdległościowego 1939-1963 przy ul. Prandoty na cmentarzu Rakowickim.

- Serdecznie zapraszam na uroczystości, które przygotowujemy wspólnie z Instytutem Pamięci Narodowej. Naszym obowiązkiem jest to, aby kultywować pamięć o tych, którym jest ona należna. Żołnierze Wyklęci byli zapomniani przez poprzedni ustrój i uznani za „bandytów”, teraz My jesteśmy im winni oddanie hołdu, ponieważ walcząc o wolność dla naszego kraju zasłużyli sobie na to. Zapraszam wszystkich Małopolan do wzięcia udziału we wtorkowych uroczystościach pogrzebowych - mówi wojewoda małopolski.