Kraków. 25-latek odpowie za zniszczenie samochodów swojego pracodawcy na parkingu na Olszy

Dyżurny krakowskiej komendy otrzymał zgłoszenie, że na jednym z parkingów sklepowych na terenie Olszy ktoś demoluje zaparkowane tam auta. Na miejsce zostali skierowani policjanci Komisariatu Policji III w Krakowie, którzy potwierdzili, że zostały zniszczone dwa samochody, a sprawca uciekł.

W autach zostały wybite szyby, zniszczone lusterka oraz lampy przednie. Policjanci w poszukiwaniu sprawcy postanowili sprawdzić przyległe ulice. Już po chwili zauważyli mężczyznę odpowiadającego posiadanemu rysopisowi. Był to 25-letni obywatel Mołdawii, zatrudniony jako kierowca jednego ze zniszczonych pojazdów, należących do firmy transportowej. W chwili zatrzymania był nietrzeźwy. Po wytrzeźwieniu 25-latek usłyszał zarzut zniszczenia mienia, za co grozi mu do 5 lat pozbawienia wolności.

