Kraków. Absurd w Borku Fałęckim. Mieszkańcy jak kaskaderzy chodzą po zamkniętym moście. Kto zatarasował przeprawę?

List Czytelnika w sprawie mostku w Borku Fałęckim

Szanowna Redakcjo,

Jestem mieszkańcem niewielkiego osiedla przy ul. Jagodowej w Borku Fałęckim. Po Krakowie przemieszczam się głównie, zresztą jak i wiele osób z mojego rejonu (Jagodowa, Żywiecka) głównie komunikacją miejską. Aby jednak wsiąść do tramwaju (czy autobusu) należy dojść do pętli w Borku Fałęckim. Do pętli (tam również sklepy, bazar, zieleniak) prowadzi z naszego osiedla chodnik do potoku "Rzewny" (nasza borkowska Sekwana) i na końcu mostek nad rzeczką. Jest to najkrótsza droga. ale okazuje się, że chodnik oraz wspomniany mostek znajdują się na terenie prywatnym. Właściciel oczywiście nic nie robi, nie remontuje a w teraz... zagrodził przejście przez mostek, jako rzekomo grożący zawaleniem. Chcąc dostać się do pętli tramwajowej, autobusowej czy na bazar musimy chodzić o wiele dłuższą drogą...