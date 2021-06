Kraków. Andrzej Piaseczny zaśpiewa na dziedzińcu klubu Forty Kleparz

Pochodzi z Pionek, gdzie stawiał pierwsze kroki na muzycznej scenie. Kiedy zdał na studia w Kielcach, trafił do tamtejszego zespołu Mafia. Prezentował on melodyjny pop-rock, a taka muzyka zaczynała zdobywać coraz większą popularność na początku lat 90. W efekcie Mafii udało się dostać ze swymi nagraniami do rozgłośni radiowych. Prawdziwy sukces Andrzej Piaseczny odniósł jednak dopiero, kiedy do współpracy zaprosił go saksofonista grupy De Mono – Robert Chojnacki. Tak powstał album „Sax & Sex” z przebojową piosenką „Budzikom śmierć”.

- Zarobione na niej pieniądze wydałem oczywiście na samochód. Kupiłem sobie srebrną Hondę. Tego samego dnia, kiedy ją kupiłem, zafascynowany brzmieniem samochodowych głośników, zacząłem przestawiać radio i kiedy podniosłem oczy, zobaczyłem przed sobą drzewo. Aby uniknąć kolizji, skręciłem kierownicą, w wyniku czego przekoziołkowałem autem kilka razy i wylądowałem na jakimś płocie. Całe szczęście przeżyłem – ale samochód nadawał się do remontu – opowiada nam piosenkarz.