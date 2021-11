Kraków. Asfaltowanie na ostatnim fragmencie jezdni południowej ulicy Igołomskiej [ZDJĘCIA]

- Przed nami ostatni etap prac na jezdni południowej, na fragmencie od Wyciąskiej do Wiewiórczej – w pierwszej kolejności konstrukcja jezdni, następnie układanie nawierzchni. Aby roboty mogły być prowadzone – ruch dwukierunkowy będzie prowadzony jezdnia północną. Na czas prac w swoje docelowe miejsce zostanie przeniesiony przystanek autobusowy “Wyciąże wiadukt” - w kierunku miasta, droga serwisowa przy posesji nr 73d. Realizacja prac bitumicznych będzie uzależniona od warunków pogodowych - informują w Zarządzie Dróg Miasta Krakowa.

Przypomnijmy, że ul. Igołomska rozbudowywana jest do dwóch pasów ruchu w każdym z kierunków na mierzącym ok. 7 kilometrów odcinku od ul. Giedroycia do skrzyżowania z ul. Brzeską.

W ramach rozbudowy ul. Igołomskiej, na odcinku pomiędzy ul. Czeczeńską, a ul. Waligórskiego budowany przejazd tunelowy o długości 318 m (w tym sam tunel o długości 47 m).