Kraków. Atak maczetą na Prądniku Czerwonym. Ojciec i syn z zarzutami usiłowania zabójstwa

Jak ustaliła Policja, "18 czerwca w godzinach porannych pomiędzy sprawcami a pokrzywdzonym doszło do sprzeczki słownej. Tego samego dnia, kilka godzin później sprawcy zauważyli go i zaczęli ścigać po osiedlu. Chwilę później zaatakowali go maczetą, zadając rany zagrażające jego życiu. 20-latek w stanie krytycznym z licznymi obrażeniami głowy trafił do jednego z krakowskich szpitali. Na tę chwilę jego stan zdrowia jest stabilny".

Sprawcy zdarzenia byli poszukiwani przez policjantów.

"Dwa dni później tj. 20 czerwca przypuszczenia pracujących nad sprawą śledczych potwierdziły się - kryminalni odnaleźli miejsce, w którym ukrywał się młodszy ze sprawców 20-latek i dokonali jego zatrzymania. Jego ojciec nadal był poszukiwany. Następnego dnia, 39-letni ojciec osobiście zgłosił się do Komendy Miejskiej Policji w Krakowie, gdzie został zatrzymany".

Zatrzymań dokonali policjanci z Wydziału dw. z Przestępczością przeciwko Życiu i Zdrowiu Komendy Miejskiej Policji w Krakowie. Sprawcy usłyszeli zarzuty usiłowania zabójstwa i zostali decyzją Sądu 22 czerwca tymczasowo aresztowani.

