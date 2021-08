Kraków. Awantura o tereny w sąsiedztwie parku Lotników Polskich. Zieleń czy biurowce? Zdecydują miejscy radni

Biurowce czy park? Radni miejscy zdecydują

Ważą się losy zielonych terenów przy alei Pokoju w Krakowie - w pobliżu mocno już obudowanego osiedlami parku Lotników Polskich. Powstaje dla nich plan miejscowy, który od początku budzi ogromne kontrowersje. Dokument już cztery razy był wykładany do publicznego wglądu. Mieszkańcy składali do niego uwagi - ostatnio domagali się, by grunty przeznaczyć pod zieleń publiczną - to otworzyłoby drogę do ich wykupu i poszerzenia parku. Krakowianie argumentowali, że tereny zielone w Czyżynach coraz bardziej się kurczą, trzeba zatem walczyć o to, aby kolejne z nich nie zostały zabudowane przez deweloperów.

Prezydent Krakowa Jacek Majchrowski uwag nie uwzględnił - jeśli zatem plan miejscowy zostanie uchwalony w obecnej wersji, w rejonie parku najpewniej powstaną wysokie biurowce. Do uchwalenia przez Radę Miasta Krakowa może dojść już we wrześniu. Chyba że na sierpniowej sesji radni miejscy nie zgodzą się z rozpatrzeniem uwag przez prezydenta Krakowa - wtedy projekt planu... kolejny raz zostanie wyłożony do publicznego wglądu.